Eyüpsultan’da Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu yaşanıyor. Eyüpsultan Belediyesi’nin Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu bu kez gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut oldu. Ramazan’da oruç tutmanın insanın vücudunu ve nefsini temizlediğine dikkat çeken Bulut, “Ramazan Cenabı Allah’ın büyük bir mucizesidir. Temizlenerek Hira Dağı haline geliyorsunuz ve üzerinize nur iniyor” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari’nin diyarı Eyüpsultan’da vatandaşlara Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak ve Ramazanı maneviyatına uygun olarak geçirebilmelerini sağlamak için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin avlusunda kültür, sanat, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin tarihi ve manevi atmosferinde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu bu kez gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut oldu.

“Mümin fıtratını bozacak şeylerden uzak durur”

Emirgan Camii hafızı Aziz Hardal’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan söyleşide Mehmet Ali Bulut, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahiy geldiği günden ve ayetlerden yola çıkarak Müslümanların imanlarını yüceltmesi gerektiğini söyledi. Söyleşilerinde fıtrata dönüşü özellikle anlattığını belirten Bulut, “Gittiğim her yerde sürekli kardeşim sen Müslümansın, Müslüman gibi düşünmeye başla, sen müminsin, mümin gibi yaşa. Bir mümin aç kalır murdar yemez, mümin kendi fıtratını bozacak olan şeylerden uzak durur. Eğer haram yemeye devam ederse imanından bile olur. Ey Müslüman kalk ve Rabbini yücelt. Sen sende bulunan yetenekleri, sende bulunan eğilim ve fıtratların tamamını Kur’an ile Allah ile tadil et. Cömertliğin, öfken, namazın, ibadetin doğru mudur? Hallerini, duruşlarını bir Kur’an ile tadil et. Sende bulunan fıtrat, istidat ve yeteneklerini Allah için çoğalt ve yücelt” diye konuştu.

“Ramazan Allah’ın büyük bir mucizesidir”

Ramazan ayında tutulan oruçla insan vücudunun toksinlerden ve içindeki pisliklerden kurtulduğunu vurgulayan Mehmet Ali Bulut, “Eğer açlıkla nefsinizi temizler, kanlarınızın içindeki toksinlerden ve pisliklerden vücudunuzu temizlerseniz beş saat uyku size yeter. O yüzden Ramada kelimesi yaktı demektir. Ramada sizin içinizdeki pislikleri yakacaktır. O yüzden Ramazan Cenabı Allah’ın büyük bir mucizesidir. Bu ayda sizin içinizdeki pisliği yakıyor, damıtıyor. Temizlenerek Hira Dağı haline geliyorsunuz ve üzerinize nur iniyor. Ve o gece Kuran iniyor. Vücudunuzu, niyetinizi temizlediniz 27’inci günde sen artık temizlenmişsin, o kadar güzel bir hale gelmişsin ki Allah’ın seni yarattığı hale döndün” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Bulut, programın sonunda kitaplarını imzaladı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına sahneye gelen Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan Bulut’a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Eyüpsultan’ın resmedildiği sulu boya tablo çalışmasını hediye etti.