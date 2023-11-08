Bursa'da yaşanan korkunç olayda bir kamyonun tekerleği seyir halindeyken anayola fırladı. Bu tehlikeli anlar, kameralara yansırken, şans eseri o esnada anayolda başka araç bulunmaması büyük bir facianın önlendiğini gösterdi.

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Anayol üzerinde seyreden bir kamyon sürücüsü, aniden tekerleğin kamyonundan kopmasıyla büyük bir şoka kapıldı. Hızla aracını kenara çeken sürücü, hemen eline aldığı suyla tekerlek kısmında başlayan yangını söndürmeye çalıştı. Bu tehlikeli anlarda, trafikte başka bir araç olmaması büyük bir felaketin önüne geçti.

Olayın hemen ardından başka bir sürücü de amatör kamerasıyla bu olayı kaydederken, yangın tüpüyle müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.