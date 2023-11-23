Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında Dolar/TL kuru, önceki 28,82 TL seviyesinden 28,71 TL'ye gerileyerek yüksek seyrini koruyor. TCMB, politika faizini beklentilerin üzerinde bir hamleyle 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Altın piyasasında ise gram altın 1.841,97 liradan alınıp, 1.842,22 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 12.524,00 liradan alınıp, 12.713,00 liradan satılıyor. Yarım altın 5.875,87 liradan alınıp, 6.024,07 liradan satılırken, çeyrek altın ise 3.066,00 liradan alınıp, 3.104,00 liradan satılıyor. Tam altın ise bugün 12.120,47 TL alış ve 12.355,78 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Dış piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesinde belirsizlik devam ediyor. Analistler, enflasyon ve iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın devam etmesine rağmen istenilen düzeyde olmamasının Fed üyelerini endişelendirdiğini belirtiyor. Para politikası kararlarının gecikmeli etkisinin yatırımcılar arasında öne çıkan bir soru işareti olduğunu vurgulayan analistler, gelecek hafta yapılacak toplantının karar metninden alınacak sinyallerin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönünü belirlemede etkili olacağını ifade ediyorlar.