Bugün sabah saatlerinde termometreler 5 derece olarak ölçülürken gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık 16 derece seviyelerinde ölçülecek.

Perşembe sabah saatlerinde termometreler 7 derece olarak ölçülürken gün içerisinde rüzgarlı ve parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 21 derece seviyelerinde ölçülecek.

Cuma sabah saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde yer yer sağanak yağış geçişleri ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek termometreler 20 derece seviyelerinde seyrediyor.

Cumartesi sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde yer yer yağışlı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 9 derece seviyelerinde ölçülüyor.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ