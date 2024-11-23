Esra Erol’da haftalardır aranan Fatih’e yazık etmişler.

Konuşursam yanarsın dedi sonunda hepsini bir bir anlattı. Esra öfkeden adeta deliye döndü.

Dün alınan bir ihbar sonrasında Esra Erol’da ekibi harekete geçti.

Günlerdir saklandığı düşünülen yere gitti ekipler ve babası

İşte o görüntüler

Esra Erol’da Yaşananlar İnanılmaz! Kayıp Fatih Aydın’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları yeni bir gelişmeyle sarsıldı. 7 Temmuz’dan beri kendisinden haber alınamayan Fatih’i bulmak için ailesinin evine giden Esra Erol ekibi, beklenmedik bir saldırıyla karşılaştı. Fatih’in kuzenleri, ekibin evde yaptığı arama sırasında taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları gözaltına alırken, Fatih’e ilişkin arama çalışmaları ise hâlâ sonuçsuz kaldı.

Esra Erol, Türk televizyon dünyasının sevilen ve tanınmış yüzlerinden biridir. Özellikle evlilik programlarıyla geniş kitlelere ulaşan Esra Erol, samimi sunumuyla dikkat çekmektedir.

Kısaca hayatı:

Doğum: 12 Mayıs 1982, İstanbul

Mesleği: Televizyon sunucusu

Eğitimi: Kız lisesi çini seramik mezunu, açık öğretim fakültesi mezunu

Kariyeri: İlk olarak Kanal D’de “Turkuaz” programıyla ekranlara geldi. Daha sonra Flash TV’de evlilik programlarıyla ünlendi. Şu anda ATV’de kendi adını taşıyan programıyla izleyicilerle buluşuyor.

Ödülleri: En İyi Kadın TV Sunucusu dalında üç Altın Kelebek ödülü sahibi.