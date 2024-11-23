Pakistan’ın Gilgit Baltistan bölgesinde, Karakurum otoyolunda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak vadiye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Korkunç kazada 20 kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis, Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi şehrinden Gilgit’e gitmek üzere yola çıkan otobüsteki toplam yolcu sayısının henüz netleşmediğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletirken, yaralılara acil şifalar diledi. Şerif, yaralıların tedavisi için yetkililere her türlü tıbbi desteğin sağlanması talimatını verdi.