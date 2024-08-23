Açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, eski Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı ve vatandaşlar katıldı.



Kurdele kesimi öncesinde konuşma yapan firma sahibi Diş Hekimi Fatih Ertopuz, “Ülkemizde yetmişi aşkın diş hekimliği fakültesi içerisinde ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite’si Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldum. Aldığım eğitimle, bize sağlanan donanım ve kazandığım özgüvenle meslek hayatıma ilçemizde bulunan ağız bakım ve diş sağlığı polikliniklerinde devam ettim. Ardından kendi iş yerimi açmaya karar verdim. İnsana hizmet etme idealiyle aldığım lisans eğitimi boyunca alanında uzman hocalarımızdan değerli bilgiler aldım. Yalnızca akademik olarak değil hayata dair birçok değer kazanmamızda yardımcı oldular. Bu nedenle saydı değer hocalarıma teşekkürü borç biliyorum. Kliniğimizde portfolio haricinde implant dahil her tedavi yapılmaktadır. Gerek eğitimlerim gerekse bu iş yerinin açılması için benden sevgi ve yardımlarını esirgemeyen aileme de teşekkür ederim” dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Sağlık, özellikle ağız ve diş sağlığı çok önemli. Dişimiz ağrıdığı zaman en büyük acıyı biz çekiyoruz. Fatih kardeşimiz de bu acılardan bizi kurtaracak bir iş yerine kavuşuyor. Berat Ertopuz, yıllardan beri birlikte siyasi ve sosyal hayatta mesai harcadığımız arkadaşımız bizde gurur duyuyoruz” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Öncelikle burada bulunmaktan dolayı çok memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Öncesinde Berat abimiz beraber çalıştığımız büyüğümüz, abimiz, birlikte İnegöl’e hizmet etme fırsatı yakaladık. Güzel de işler yaptık İnegöl adına. Bugünde evladının bir cemiyetinde, bir programında bir araya geldik. Fatih’i kutlayıp tebrik ediyorum. Ağız ve diş sağlığı dediğimizde artık bizimde bilincimizin arttığını görüyoruz. Özel sektörü tercih etmenizden dolayı da tebrik ediyorum, bu bir girişimciliktir. İşletmenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Öncelikle burada bulunmaktan dolayı çok memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Öncesinde Berat abimiz beraber çalıştığımız büyüğümüz, abimiz, birlikte İnegöl’e hizmet etme fırsatı yakaladık. Güzel de işler yaptık İnegöl adına. Bugünde evladının bir cemiyetinde, bir programında bir araya geldik. Fatih’i kutlayıp tebrik ediyorum. Ağız ve Diş Sağlığı dediğimizde artık bizimde bilincimizin arttığını görüyoruz. Özel sektörü tercih etmenizden dolayı da tebrik ediyorum bu bir girişimciliktir. İşletmenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “En önemli yaptığımız işlerden biri, sağlık alanında yaptığımız hizmetlerdi. Bu manada insanlar sağlık deyince diş bakımını pek önemsemiyordu. Bu manada da hem devletimizin diş hastanesi vesilesiyle yapmış olduğu hizmetler hem de özel sektörün yapmış olduğu birçok hizmeti görüyor olmak bizleri mutlu ediyor. Fatih kardeşimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle iş yeri hizmete açıldı.