İnegöl Fenerbahçeliler Derneği, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlamasını gerçekleştirdi. Atatürk anıtına çelenk sunan dernek yönetimi daha sonra dernek lokalinde pasta kesti.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Başkanı İhsan Gönül, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlaması kapsamında saat 19:07'de Atatürk Anıtını ziyaret ederek, çelengimizi bıraktık. Daha sonra Dernek Lokalinde günün anlam ve önemine dair ben, Onursal Başkanımız Refik Tabakoğlu ve Eski Başkanımız Cemal Arık'ın konuşmaları sonrasında pasta kesilmesi ile güzel akşam sonlandırıldı. Katılım sağlayan tüm dernek üyelerimize teşekkür ederiz.

Biz Fenerbahçeliyiz, kalpler beraber" dedi.