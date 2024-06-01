Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş’ı 98-72 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör
Fenerbahçe: Nigel Hayes 20, Scottie Wilbekin 19, Yam Madar 1, Sertaç Şanlı 9, Dyshawn Pierre 8, Şehmus Hazer 1, George Papagiannis 8, Melih Mahmutoğlu 6, Tarık Biberovic 15, Metecan Birsen 3, Ömer Ziyaettin 6
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Beşiktaş: Derek Needham 10, Matt Mitchell 10, Jonah Mathews 15, Marko Simonovic 16, Kyle Allman 7, Yiğit Arslan 6, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz 2
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 22-24 (Beşiktaş lehine)
Devre: 47-43 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 72-52 (Fenerbahçe lehine)