Yenişehir Belediyesi, 9. Uluslararası Altın Biber Festivali ve Yenişehir’in Kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında büyük bir sünnet şöleni düzenledi. Etkinlikte, 26 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Şölen, Osmangazi Millet Bahçesi'nde Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri konseri ve halk oyunları gösterileriyle başladı. Şehir turunun ardından Su Deposu Düğün Salonu'nda devam eden etkinlikte, çocuklar patlamış mısır ve pamuk helva ile keyifli vakit geçirdi. Ayrıca, mehter takımının marşları ve halk oyunları gösterileri geceye renk kattı.

Etkinlikte konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir halkının büyük bir aile olduğunu vurguladı. Başkan Özel, “Geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan aldığımız bayrağı gururla taşımak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Hemşehrilerimizi düğün ve sünnet cemiyetlerinde, asker uğurlamalarında ve cenazelerde yalnız bırakmıyoruz. İyi ve kötü günlerde yanlarında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Sünnetin inançları gereği önemli bir gelenek olduğunu belirten Başkan Özel, “26 çocuğumuz bugün erkekliğe ilk adımını atıyor. Onların bu anı güzel bir hatıra olarak hatırlamalarını sağlamak amacıyla, önce sünnetlerini Yenişehir Devlet Hastanesi'nde yaptırdık, ardından böyle güzel bir şölen düzenledik. Bu organizasyonda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.