Başiskele Belediyesi tarafından projelendirilen Başiskele Sahili Mescidi’nin temel betonları dün atıldı.

Başiskele Sahili, vatandaşların da yoğun talepleri üzerine modern bir mescide kavuşuyor. Modern mimaride projelendirilen mescid tamamlandığında hem vatandaşlara daha huzurlu ve ferah ortamda ibadet yapma imkanı sunacak hem de estetik görünümüyle Başiskele Sahili’ne değer katacak.

Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran yanındaki 220 metrekarelik alanda yapımına başlanan mescidin temel betonları atıldı. 150 metrekarelik kapalı alana sahip olacak Başiskele Sahil Mescidi nezih, temiz ve huzurlu bir ortamda vatandaşların ibadet yapmasına imkân sunacak.

Çalışmaların hızla sürdüğü projede, 70 metrekarelik alana 4 kadın WC, 4 erkek WC, 3 kişilik kadınlara özel şadırvan, erkeklere özel 3 kişilik şadırvan ve 1 bebek bakım odası da inşa edilecek.