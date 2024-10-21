Örgüte yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, cenaze töreninin çarşamba günü düzenlenmesi planlanıyor. Cenazenin, örgütle bağlantılı bir kampın arkasında yer alan ormanlık alana defnedileceği belirtiliyor. Bu durum, hem Gülen'in destekçileri hem de karşıt görüşteki kesimler tarafından dikkatle izleniyor. Cenaze töreninin detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamışken, toplumsal tepkilerin ve güvenlik önlemlerinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu. Gülen'in cenazesinin ardından, örgütün geleceği ve bu süreçteki etkileri üzerine tartışmaların artması bekleniyor.

Kaynak: Ensonhaber