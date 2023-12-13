FIFA 21 sistem gereksinimleri (minimum)

Bellek: 8 GB

8 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660

NVIDIA GeForce GTX 660 İşlemci: Intel Core i3-6100

Intel Core i3-6100 FIFA 21 Dosya Boyutu: 50 GB

50 GB İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

Bunlar FIFA 21 sistem gereksinimleri (önerilen)

Bellek: 8 GB

8 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670

NVIDIA GeForce GTX 670 FIFA 21 İşlemci: Intel Core i5-3550

Intel Core i5-3550 Dosya Boyutu: 50 GB

50 GB İşletim Sistemi: Windows 10

FIFA 21’i çalıştırabilir miyim?

FIFA 21 sistem gereksinimleri, Intel Core i3-6100 CPU’ya eşdeğer bir minimum CPU içerirken, önerilen CPU bir Intel Core i5-3550’dir. FIFA 21 için gereken minimum RAM 8 GB’dir. Oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı bir NVIDIA GeForce GTX 660’dır, ancak bir GTX 670 veya daha iyisi önerilir. FIFA 21 PC gereksinimleri, oyunu yüklemek için en az 50 GB boş depolama alanına ihtiyacınız olduğunu belirtir.

Ne yazık ki FIFA 21’in PC sürümünün PS4 ve Xbox One için son nesil versiyona dayandığını belirtmekte fayda var. Bu, 2020 sürüm oyunu için biraz düşük gereksinimleri açıklıyor. Umarım, FIFA 22 ile PC sürümünün yeni nesil donanımdan tam olarak yararlandığını göreceğiz.

Standart FIFA 21 ve FIFA 21 Ultimate Sürüm arasındaki farklar arasında 3 günlük erken erişim, 24 Altın FUT paketi, yeni bir kariyer modu ve özel FUT formaları yer alıyor.

FIFA 21 Steam

Seride ilk kez FIFA 21, Steam’de ve EA Masaüstü Uygulaması (eski adıyla Origin) istemcisi üzerinde piyasaya sürülüyor.

En iyi performansı sağlamak için FIFA 21 çıktığında grafik kartınız için en yeni NVIDIA Sürücülerine veya AMD Sürücülerine sahip olduğunuzdan emin olun.

FIFA 21 Performans Rehberi

Gereksiz sistem gereksinimleri nedeniyle FIFA’nın son bölümünde çok fazla sorunla karşılaşmamalısınız, ancak FIFA 21’de iyi bir FPS elde etmek için mücadele ediyorsanız, işte deneyebileceğiniz birkaç şey var.

GeForce Experience veya Windows Game DVR gibi arka plan uygulamalarını devre dışı bırakın

NVIDIA / AMD için en son grafik kartı sürücülerinin yüklü olduğundan emin olun.

Oyunu pencereli yerine tam ekranda çalıştırın ve oluşturma kalitesini Orta ve MSAA’yı 2x olarak ayarlayın.

FIFA 21’i çalıştırmak için GPU bant genişliğini boşaltmak için Discord gibi uygulamalarda donanım hızlandırmayı devre dışı bırakın.

FIFA 21, Windows 10 64-Bit ve sonraki sürümlere sahip PC sisteminde çalışacaktır.