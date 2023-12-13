Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.

FUSER ™ Sistem Gereksinimleri FUSER ™ Sistem Gereksinimleri

FINAL FANTASY IX Sistem Gereksinimleri

  • Bellek: 4 GB
  • Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510
  • FINAL FANTASY IX CPU: Intel Core i5-650
  • Dosya Boyutu: 20 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit)

FINAL FANTASY IX Minimum Gereksinimleri

  • Bellek: 2 GB
  • Grafik Kartı: AMD Radeon HD 4650
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo T7250
  • FINAL FANTASY IX Dosya Boyutu: 7 GB
  • İşletim Sistemi: Vista /7/8/8.1/10

FINAL FANTASY IX nedir?

2000 yılında piyasaya sürüldüğünden beri beş milyonun üzerinde kopya satan FINAL FANTASY IX gururla Steam’e geri dönüyor! Artık Zidane ve ekibinin maceralarını PC’de yeniden yaşayabilirsiniz!

Oyun Detayları