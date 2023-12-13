Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.

FINAL FANTASY IX Sistem Gereksinimleri

Bellek: 4 GB

4 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510

NVIDIA GeForce 510 FINAL FANTASY IX CPU: Intel Core i5-650

Intel Core i5-650 Dosya Boyutu: 20 GB

20 GB İşletim Sistemi: Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit)

FINAL FANTASY IX Minimum Gereksinimleri

Bellek: 2 GB

2 GB Grafik Kartı: AMD Radeon HD 4650

AMD Radeon HD 4650 İşlemci: Intel Core 2 Duo T7250

Intel Core 2 Duo T7250 FINAL FANTASY IX Dosya Boyutu: 7 GB

7 GB İşletim Sistemi: Vista /7/8/8.1/10

FINAL FANTASY IX nedir?

2000 yılında piyasaya sürüldüğünden beri beş milyonun üzerinde kopya satan FINAL FANTASY IX gururla Steam’e geri dönüyor! Artık Zidane ve ekibinin maceralarını PC’de yeniden yaşayabilirsiniz!

Oyun Detayları