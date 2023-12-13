Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.
FINAL FANTASY IX Sistem Gereksinimleri
- Bellek: 4 GB
- Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510
- FINAL FANTASY IX CPU: Intel Core i5-650
- Dosya Boyutu: 20 GB
- İşletim Sistemi: Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit)
FINAL FANTASY IX Minimum Gereksinimleri
- Bellek: 2 GB
- Grafik Kartı: AMD Radeon HD 4650
- İşlemci: Intel Core 2 Duo T7250
- FINAL FANTASY IX Dosya Boyutu: 7 GB
- İşletim Sistemi: Vista /7/8/8.1/10
FINAL FANTASY IX nedir?
2000 yılında piyasaya sürüldüğünden beri beş milyonun üzerinde kopya satan FINAL FANTASY IX gururla Steam’e geri dönüyor! Artık Zidane ve ekibinin maceralarını PC’de yeniden yaşayabilirsiniz!