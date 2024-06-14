E-87 Karayolu üzerinden Gadana Plajı’na gidilen Pelitköy Mahallesi İçmeler Caddesi’nde bulunan yolda meydana gelen hasarlar, Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt yama çalışmalarıyla onarıldı.

Yolun hasar gören kısımlarında yapılan detaylı incelemelerin ardından hızlı bir şekilde gerçekleştirilen asfalt yama işlemleri sayesinde, bölgedeki vatandaşların ve plaj ziyaretçilerinin ulaşımında yaşanan sorunlar bayram öncesinde giderildi.

İlçedeki yol bakım ve onarım çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Gadana Plajı’na gidilen yolda oluşan hasarlar, ekiplerimiz tarafından onarılarak vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamaları için bayram öncesinde hazır hale getirildi. İlçemizde tespit edilen yol çalışmaları program dahilinde devam edecek.” dedi.

Tespit edilen bölgelerdeki çalışmalar, planlı olarak Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanacak.