Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın deplasmanda Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, yarın TSİ 20.45’te AZ Stadyumu’nda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 10 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. AZ Alkmaar ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Avrupa Ligi’nde PAOK’u 3-1, Elfsborg’u 4-3 ve Tottenham’ı da 3-2 yenerken, RFS ile ise 2-2 berabere kaldı. AZ Alkmaar da Elfsborg’u 3-2 ve Fenerbahçe’yi 3-1 yenerken, Athletic Bilbao’ya 2-0 ve Tottenham’a 1-0 kaybetti.

Avrupa kupalarında 323. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 322 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 85 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 441 kez havalandırırken, kalesinde 484 gol gördü.

Avrupa Ligi’nde 98 müsabakaya çıktı

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 98 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 40 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Cimbom, bu müsabakalarda 158 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 127 gole engel olamadı.

Okan Buruk’un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 20 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi’nde de 6 olmak üzere oynadığı 20 karşılaşmanın 10’unu kazanırken, 6’sını ise kaybetti. 4 müsabaka da berabere tamamlandı.

Yunus Akgün gol krallığında yarışında

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 4 karşılaşmada 12 kez rakip fileleri havalandırırken, bu performansıyla da en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün de kaydettiği 4 golle Avrupa’da takımın en skoreri olarak yer alıyor. 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi’nde oynadıkları PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham karşılaşmalarında 1’er kez gol sevinci yaşarken, Olimpiakos’tan El Kaabi ve Porto’dan Samu ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Hollanda takımlarıyla 9. randevu

Galatasaray ile AZ Alkmaar, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bugüne kadar Hollanda takımlarıyla 8 kez mücadele ederken, 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte bütün maçlarını PSV ile oynadı. Cimbom, Hollanda temsilcilerine karşı son galibiyetini ise 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul’da oynadığı müsabakada 2-0’lık skorla elde etti.

AZ Alkmaar ise Türkiye’den Fenerbahçe, Başakşehir ve Kayserispor ile karşı karşıya gelirken, 4 kez kazandı, 3 defa da berabere kaldı. Hollanda ekibi son olarak bu sezon evinde Fenerbahçe ile oynadı ve 3-1’lik skorla galip geldi.

Galatasaray’dan 14 maçlık seri

Bu sezon en son İsviçre takımı Young Boys’a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı müsabakalarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 10’u Süper Lig, 4’ü de Avrupa Ligi olmak üzere toplam 14 mücadelede, 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan, en son ligde Bodrum FK ile deplasmanda karşılaştı ve 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılarda Macar futbolcu Roland Sallai, UEFA listesinde olmadığı için, Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan da sakatlıklarından dolayı kadroda olmayacak.

Hollanda Ligi’nde 6. sırada

AZ Alkmaar, Hollanda Ligi’nde bu sezon 13 karşılaşmaya çıktı. Maarten Martens’in öğrencileri, ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda aldığı 20 puanla 6. sırada yer alıyor. AZ Alkmaar geçtiğimiz hafta deplasmanda mücadele ettiği Sparta Rotterdam’ı 2-1’lik skorla yendi.

Horatiu Fesnic düdük çalacak

AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Horatiu Fesnic yönetecek. Fesnic’in yardımcılıklarını Valentin Avram ile Alexandru Cerei yapacak. Maçın 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak. Müsabakada VAR’da Catalin Popa, AVAR’da da Sebastian Coltescu görev alacak.