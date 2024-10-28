Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, üstün bir oyun sergileyerek 24. dakikada Penalty vuruşuyla öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, bu golle birlikte taraftarlarının desteğini arkasına alarak oyun kontrolünü eline aldı. Beşiktaş ise, geriye düştükten sonra toparlanmaya çalıştı ancak Galatasaray savunması geçit vermedi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 54. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Bu gol, takımın motivasyonunu artırırken, Beşiktaş için ise geri dönüş mücadelesi başladı. Siyah-beyazlı ekip, 70. dakikada bir gol bularak skoru 2-1'e getirdi. Ancak kalan dakikalarda Galatasaray, savunmasını sağlam tutarak Beşiktaş’ın eşitliği sağlamasına izin vermedi.

Karşılaşma sonunda Galatasaray, önemli bir derbi zaferi elde ederken, puanını 20'ye çıkardı ve üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Beşiktaş ise bu mağlubiyetle 17 puanda kaldı ve ligdeki hedeflerini zora soktu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri, performansları ve gelecek haftalarda alacakları önlemler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Taraftarların coşkusunun dorukta olduğu bu derbide, Galatasaray’ın aldığı galibiyet, camiada büyük bir sevinçle karşılandı. İki takımın da önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlar, ligdeki rekabetin ne denli kızıştığını gösteriyor. Galatasaray, bu önemli galibiyetle birlikte ligdeki iddiasını güçlendirirken, Beşiktaş'ın toparlanması için daha fazla mücadele etmesi gerektiği aşikar.