Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde önemli karşılaşmaları yöneten Slavko Vincic, geçtiğimiz sezon Real Madrid - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalmıştı. EURO 2020’de de görev alan Sloven hakem, İspanya - İsveç, İsviçre - Türkiye ve İtalya - Belçika çeyrek final karşılaşmalarını yönetti. Ayrıca Suudi Arabistan, BAE ve Yunanistan'daki kritik maçlarda da hakemlik yaptı.

Skandal Geçmişi ile Gündeme Gelmişti

Vincic, 30 Mayıs 2020’de Bosna-Hersek’te bir fuhuş ve uyuşturucu operasyonu sırasında yanlışlıkla tutuklanmış, ancak kısa süre sonra aklanarak serbest bırakılmıştı.

Derbiyi yönetecek olan Vincic’in bu sezon çıkardığı kartlar ve yönettiği maçlar futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.