Karşılaşmanın ilk golü Cemali'den geldi. 28. dakikada kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktasının solunda Rivas'ın yaptığı kafa vuruşunu Galatasaray savunması karşıladı, ancak top ceza sahasından uzaklaştırılamadı. Yaşanan karambolde Cemali, kaleye yakın mesafeden topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı. 55. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Victor Osimhen topu penaltı noktasından ağlara gönderdi. Maç 1-1 berabere bitti, puanlar bölüşüldü.
Kaynak: İHA