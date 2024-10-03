UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Letonya ekibi RFS ile deplasmanda mücadele ediyor. Buruk, 4-4-2 sisteminden tek forvetli bir sisteme geçti.

Yeni 11’de kaleci Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Roland Sallai ve Victor Osimhen’in yerini, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz aldı. Kaptan olarak ise Mauro Icardi sahaya çıktı.

Muslera kırmızı kart cezası nedeniyle, Sallai ise UEFA listesinde yer almadığı için kadroda bulunmadı. Takımla yeni antrenmanlara başlayan Hakim Ziyech de Letonya'ya götürülmedi. Cezalı olmasına rağmen Muslera, takımını tribünden destekledi.

Galatasaray’ın 11’i ise şu şekilde oluştu: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi. Yedeklerde ise Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Halim Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.