Galatasaray’ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, sakatlığı sebebiyle EURO 2024’te forma giyemeyeceğini duyurdu.

Galatasaray’ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, sosyal medya hesabında sakatlığı sebebiyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda milli takımının kadrosunda yer alamayacağını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu, "Ülkemle Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılamayacağım için yıkılmış haldeyim. Sakatlığım umduğum kadar hızlı iyileşmedi. Takım arkadaşlarım ve teknik ekibe iyi şanslar diliyorum. Sizin için tezahürat yapacağım" ifadelerini kullandı.