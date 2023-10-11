Galibilik, Anadolu’da 20. asrın ikinci yarısında ortaya çıkan ve faaliyetlerini hala sürdüren bir cemaat olarak biliniyor. Merhum Hasan Galip Kuşçuoğlu cemaatin kurucusudur. Pir olarak adlandırılan Galip Kuşçuoğlu’nun yolundan gidenler de Galibi olarak adlandırılıyor.

Hem Kadiri hem Rufai geleneğinden gelen cemaat, bu anlamda tektir. Özellikle basında zikirde çektikleri şişle yer almışlardır. Perşembe akşamları Ankara’nın Hüseyin Gazi semtindeki Tevhid Camiinde zikir törenleri olmakta. Pir Galip Kuşçuoğlu cemaatini şu sözlerle ifade ederdi: “Mezhep olarak Hanefi; meşrep olarak Alevi; yol olarak Kadiri-Rufai Galibiyiz.”

Cemaatin şu anda hem Ankara hem İstanbul’da olmak üzere iki halifesi var. Galip Kuşçuoğlu, İstanbul Beylikdüzü’nde medfundur. Cemaat Gaziantep, Antalya illerinde de birçok takipçiye sahiptir.