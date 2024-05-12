Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü 3-2 yenerken, sarı-kırmızılıların galibiyet golünü oyuna sonradan giren Berkan Kutlu kaydetti. Mücadelenin 90. dakikasında sahneye çıkan Berkan, Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda seken topu ceza yayının içinde aldı ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Maça yedek başlayan Berkan Kutlu, 81. dakikada Kerem Demirbay’ın yerine oyuna dahil oldu.