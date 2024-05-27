31. İstanbul Caz Festivali kapsamında düzenlenecek Garanti BBVA Caz Sohbetleri, 28 Mayıs’ta düzenlenecek.

31. İstanbul Caz Festivali kapsamında düzenlenecek Garanti BBVA Caz Sohbetleri, 28 Mayıs’ta düzenleniyor. Saat 18.30’da Salt Beyoğlu Açık Sinema’da gerçekleşecek söyleşide caz müzisyeni Sibel Köse, müzik yazarı ve radyo yapımcısı Hülya Tunçağ ve müzik yazarı ve organizatör Füsun Levet Türkiye’de cazın tarihi üzerine bir sohbet gerçekleştirecek.

Garanti BBVA sponsorluğunda ve Bankanın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Salt’ın ev sahipliğinde düzenlenen söyleşilerde müzisyenler, müzik yazarları ve sektörün önde gelen isimleri Türkiye’de caz ve güncel müziğin gelişimi ve müzikte güncel meseleleri değerlendiriyor. Katılımın ücretsiz olduğu söyleşiyi izlemek isteyenlerin İKSV’nin web sitesinden kayıt yaptırması gerekiyor.