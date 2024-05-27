Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi 1B sınıfı öğrencileri Sudenur Çakır, Sümeyra Türk, Ahmet Erdem Erçevik, Fatmanur Şahin ve Vedat Bayraktar, İnegöl Belediyesi ile İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) Ekibi iş birliğinde lise öğrencilerine yönelik doğal afetler farkındalık eğitimi ve bu çerçevede etkinlikler düzenledi. Doğal afet bilincini arttırmak adına yapılan etkinlik ve eğitimlere lise öğrencilerinin ilgisi yoğun oldu.

Hacı Sevim Yıldız-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen doğal afet farkındalık eğitimlerinde, İNDAK yöneticileri ile üniversite öğrencileri sınıflarda öğrencilere eğitimler verdi. Deprem çantası içeriği, deprem öncesi ve sonrasında yapılacaklar başta olmak üzere verilen eğitimlerin yanı sıra fotoğraf sergisi ile arama kurtarma ekipmanları tanıtımının yapıldığı sergi öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA