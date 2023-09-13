25., 26. ve 27. Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı bir açıklama ile okulların açılmasıyla ailelerin masraflarının arttığını ve kırtasiye malzemelerine yapılan zamların aileleri zor durumda bıraktığını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, velilerin dertli olduğunu belirterek, "Defter, kalem, silgi, boya kalemi, çanta, önlük vb. Okula giden çocuğun masrafları geçen yıla göre en az yüzde 100 arttı. Servis ücretleri de buna paralel artışlar gösterdi" dedi.

Bu zamlarla birlikte anne babaları daha büyük bir telaş aldığına vurgu yapan Gaytancıoğlu, "O da beslenme çantasını nasıl hazırlayacaklarını, çocuğun cebine nasıl harçlık koyacaklarını, okul kantininden çocuklarının nasıl tost ve meyve suyu alacaklarını anne babalar düşünüyorlar. Çünkü herşeyin fiyatı yüzde 100- yüzde150 artmış. Herşeye rağmen, bugün başlayan yeni dönemde geleceğimizin teminatı öğrencilerimize ve Başöğretmen Atatürk'ün istediği gibi fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştiren öğretmenlerimize üstün başarılar diliyorum. Eğitimde fırsat eşitliği başta olmak üzere derinleşen tüm sorunlara çare bulunması gerekmektedir" diye konuştu.