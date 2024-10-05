“İsrail soykırımına direnen gazetecilere ithaf olunur" başlığıyla yayınlanan "Gazzete", 173 gazetecinin işlerini yaparken katledilmesini ve bu durumun yarattığı insanlık dramını belgeledi.

Press For Palestine - Filistin İçin Gazeteci Dayanışması, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in hedef aldığı gazetecilerin sesi olmaya çalıştığını belirtti. "İsrail gazetecileri öldürse de gerçekleri gizleyemez" mesajıyla çıkartılan yayın, uluslararası dayanışma çağrısında bulunuyor.

Açıklamada " Bir gazeteci olarak ilk vazifemiz insanlığa gerçekleri duyurmak ve haber alma özgülüğünü savunmaktır. Aynı zamanda sesi kısılan meslektaşlarımızla dayanışma göstermektir. Press For Palestine-Filistin İçin Gazeteci Dayanışması olarak 7 Ekim'den beri meydanlardayız. İşgalci İsrail'in Gazze'de susturma- ya çalıştığı gazeteci meslektaşlarımızın sesi olmaya, maruz bırakıldıkları zulmü duyurmaya gayret gösteriyoruz.

Bu amaçla 18 Aralık 2023'te çıkardığımız ve Gazze'de şehit edilen gazetecilere ithaf ettiğimiz Gazzete ile ‘İsrail gazetecileri öldürse de gerçekleri gizleyemez' dedik. İsrail tarafından hedef alınarak öldürülen gazetecilerin mücadelelerini kaleme aldık, arkalarında bıraktıkları mesajları kamuoyuna ulaştırdık. Küresel medyada çalışan meslektaşlarımızın da sadece Filistin'i desteklediği için mobbinge uğraması ve işlerinden atılmasını eleştirdik." İfadeleri kullanıldı.