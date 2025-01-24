İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Filistinliler nefes aldı. Ateşkesin ardından büyük mutluluk yaşan Filistinliler, bugün uzun bir zaman sonra İsrail savaş uçaklarının bıraktığı bombaların sesini duymadan camilere akın etti.

Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde Maghazi Mülteci Kampı’ndaki Filistinliler, El Huda Camii'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ilk cuma namazına katıldı.

İsrail saldırılarında enkaza dönen camide serilen halı, örtü ve seccadelerin üstünde namazını kılan siviller, edilen duanın ardından cemaat şeklinde El Huda Camii’nden ayrıldı.