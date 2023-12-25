Ancak enkaz altında bulunan birçok kişinin varlığı sebebiyle ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu. El-Kudra, bu son saldırıyı "katliam" olarak nitelendirerek yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Katliama Son Verilmeli!

Gazze'deki insanlar, uzun süredir devam eden çatışmalardan kaynaklanan acılarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Özellikle Magazi Mülteci Kampı'nda gerçekleşen saldırı, bölgedeki zor durumu daha da derinleştirmiş durumda.

Sivil kayıpların yanı sıra altyapının büyük zarar gördüğü bu saldırılar, bölgedeki insani krizi daha da ağırlaştırıyor. Uluslararası toplumun bu olaylara acilen müdahale etmesi ve barışçıl çözümler bulması gerekiyor. İnsan haklarına saygı göstermek ve masum sivillerin can güvenliğini sağlamak, bölgede kalıcı bir çözüm için önemli adımlardır. Unutulmamalıdır ki barış ve istikrar ancak adil bir yaklaşım ve karşılıklı anlayışla mümkündür.