Gebze Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, kent meydanındaki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimleri gerçekleştirildi. Bir önceki aya ait karar özetlerinin okunarak karara bağlandığı meclis toplantısı yoklama ile başladı. İlgili komisyonlardan gelen raporların görüşülerek karara bağlandığı nisan ayı meclis toplantısında encümen üyeliklerine ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylamayla gençlik-spor komisyonuna meclis üyeleri Ayhan Yılmaz, Azim Uysal, Mustafa Ateş, Okan Şen, Ferman Torun; fırsat eşitliği ve engelliler komisyonuna Güler Gencay, Habibe Çırak, Vasfiye Aydın, Birgül Tokmak, Nuran Gökdemir; eğitim komisyonuna Osman Sezer, Habibe Çırak, Mustafa Demirhan, Mustafa Ateş, Gülcan Aksu; çevre ve sağlık komisyonuna Şener Akın, Efari Bahçevan, Halil Aytaç, Ayhan Yılmaz, Engin Sözbir; kültür komisyonuna Hasan Soba, Emrullah Bilgin, Selim Malkoç, Mustafa Demir, Nuran Gökdemir; hukuk dilekçe ve isimlendirme komisyonuna Güler Gencay, Ömer Kavak, Mahmut Yandık, Hüseyin Önder, Gülcan Aksu; imar komisyonuna Mehmet Dinç, Hasan Özdemir, Güler Gencay, Talip Demir, Ahmet Kadı; plan ve bütçe komisyonuna Selamet Güner, Mustafa Demirhan, Mehmet İşlek, İrfan İrtegün, Engin Sözbir; encümen üyeliklerine de Ahmet Hüseyin Çelebi, Vasfiye Aydın, Mustafa Önal seçildi. 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan denetim komisyonu raporuna ilişkin meclis üyelerine bilgi verildiği Gebze Belediyesi nisan ayı meclis toplantısını yöneten Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, meclis üyelerinin günden dışı sorularını da cevaplandırdı. Gebze Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, 6 Mayıs tarihinde saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA