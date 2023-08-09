Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde balık tutulan hatta bölgede tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Kırkkavak Deresi, şimdi ise kirlilikle mücadele ediyor. Mahalle sakinlerinin önceden balık tuttuğu dere çöpler ve yosunlarla kaplı bir balçığa dönüştü.

Uzunköprü’de kısa bir süre öncesine kadar içerisinde balık tutulan hatta bölgede tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Kırkkavak Deresi, şimdi ise kirlilikle mücadele ediyor. Bir zamanlar hayvanların su içtiği, bölgedeki çiftçinin de tarım alanlarını suladığı dere, sorumsuz insanların attığı çöplerle, su akışının yavaşlamasından kaynaklı yosunlarla ve temizlik yapılmaması nedeniyle metrelerce uzunluğundaki otlarla doldu. Kırkkavak Deresi’nin geçtiği Mescit Mahallesi 3 Nolu Gül Sokak karşısında ise, derenin tamamen çöplerle kaplandığı ve su akışının durma noktasına geldiği görüldü.

Bölge halkı, yüzeyi yosunlarla ve plastik atıklarla kaplanan deredeki kirliliğe çözüm bekliyor. Bir zamanlar balık tutulan derede şimdi fare ve yılanların olduğunu ifade vatandaşlar, dereden yayılan kötü koku nedeniyle dışarıda oturamadıklarını anlattı.