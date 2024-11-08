Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’nün Seramik ve Cam Süsleme Teknolojileri Atölyesi tarafından hazırlanan 30 eserden oluşan bu özel sergi, 6 Aralık’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’nün araştırmaları ve Bursa bölgesindeki asırlık yapılar incelenerek hazırlanan sergide, tarihi kapı tokmaklarının estetik ve işlevsel özellikleri yeniden yorumlandı. 6 Aralık 2024 tarihine kadar İnegöl Kent Müzesi sergi salonunda sergilenecek eserler, geleneksel Anadolu kültürünü modern sanat teknikleriyle bir araya getiriyor.

İnegöl Kent Müzesi’nin 170. Sergisi

Bu sergi, İnegöl Belediyesi ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü arasındaki iş birliğinin yedinci projesi olarak öne çıkarken, aynı zamanda İnegöl Kent Müzesi’nin kuruluşundan bu yana düzenlenen 170. sergi olma niteliği taşıyor. Daha önce 2012 ile 2019 yılları arasında benzer sergiler düzenleyen İnegöl Belediyesi, bu etkinlikle geleneksel kültürü ve sanat mirasını yaşatma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Tarihi Yapıların İzinde Bir Sanat Yolculuğu

Sergi açılış törenine, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, belediye meclis üyeleri, çeşitli siyasi parti temsilcileri, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’nden öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Seramik Bölümü Öğretmeni Fatma Kaçar, sergideki eserlerin Roma ve Osmanlı dönemlerine ait Bursa’daki tarihi yapıların kapı tokmaklarından esinlenerek tasarlandığını belirtti. Osmanlı’da kapı tokmaklarının toplum içindeki anlamına değinen Kaçar, “Burada izleyeceğimiz eserler Roma ve Osmanlı dönemine ait Bursa’daki tarihi yapılarda bulunan kapılar ve kapı tokmaklarından esinlenerek hazırlandı. Osmanlıda kapıların ve tokmak çeşitlerinin farklı anlamları var. Bu bir kültür” dedi.

Anadolu’nun Yaşam Tarzını Yansıtan Bir Miras

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise kapı tokmaklarının ve halkaların Anadolu kültürünün zengin dokusunu yansıtan değerli bir kültür mirası olduğuna vurgu yaptı. Anadolu evlerinde kapının aile kimliğini, tokmakların ise içerideki topluluğun sosyal statüsünü simgelediğini dile getiren Başkan Taban, “Kapı, tüm dünyada olduğu gibi Anadolu evinde de önemli bir ögedir. Ailenin sosyal ve kültürel kimliğini belirler. Tokmaklar da aynı şekilde içeride yaşayan topluluğun sosyal durumunu simgeler. Bursa Olgunlaştırma Enstitüsü atölyelerinde 18. ve 19. Yüzyıllara ait Bursa bölgesi kapı tokmakları ve desenlerinden yola çıkılarak seramik ve tiffany vitray teknikleri kullanılarak şekillendirilen özgün tasarımlar oluşturuldu. Açılışını yaptığımız sergi 1 ay boyunca Kent Müzemizde açık olacak. Bu vesileyle sergi eserlerinin ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da sergiyi gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Açılışın ardından sergiye katılan ziyaretçiler, Anadolu kültüründen ilham alınarak hazırlanan eserleri ilgiyle inceledi.