11 Eylül'de Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, ilçede çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, sabah saatlerinde ilçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı ve ardından İskele Meydanı'ndaki çeşitli gösterilerle devam etti.

Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş sembol karakterlere hayat veren canlı heykeller, ilçe merkezinde ve İskele Meydanı'nda sergilendi. Sanatçılar, sabit durarak ve zaman zaman pozlarını değiştirerek, Milli Mücadele'nin ruhunu Gemliklilere aktardılar.

Atatürk Stadı'ndan Mehteran eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, İskele Meydanı'nda sona erdi. Burada, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa'nın Kurtuluşu konulu film gösterildi. Daha sonra Gemlikli sanatçılar Aziz Yüksel, Cenap Şahin, Aslan Akdağ, Barış Bozyiğit ve Erdem Seyhan sahne alarak, yaklaşık üç saat boyunca Gemliklilere kurtuluş ve zafer coşkusunu yaşattılar.

Programda konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, savaşların dünyada zulüm ve acı getirdiğini vurgulayarak birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Deviren, "Biz yaradılanı, yaradandan ötürü seven bir milletiz. 'Ne olursan ol yine gel' diyenlerin neslinden geliyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Savaşmak kolaydır. Asıl olan, barış içinde güçlü bir ordu kurmaktır. Bu ordu bilim ordusudur. Gençler, bilimle, kalemle öne çıkın ki kem gözler size yan bakmaya korksun" şeklinde konuştu.