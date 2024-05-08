Genç MÜSİAD İnegöl Tarım Sektör Kurulu tarafından “birlikten kuvvet doğar” sözünü benimseyerek Genç İş Adamları ile bir araya gelerek kabak ekimine başladı.

Konu hakkında açıklama yapan Genç MÜSİAD İnegöl Başkanı Enes Malik Ubuz “ Genç MÜSİAD İnegöl olarak gençliğimizin verdiği enerjiyle harekete geçtik ve üyemiz genç iş adamları ile bir araya gelerek gençlerimize örnek olmak, birlikteliğin gücünü göstermek adına böyle bir çalışmaya imza attık. Her geçen gün gerek Ülkemiz gerek bölgemiz ve gerekse de Şehrimiz sanayileşme noktasında oldukça hızla ilerliyor var hayatımızın olmazsa olmazı tarım alanları azalıyor tarım ürünleri azalıyor. Bu noktada Genç MÜSİAD İnegöl olarak sanayi dışında da sektörlere yatırım yapmayı önemsiyoruz” dedi.

HEDEFİMİZ İHRAÇ ETMEK

15 dönüm arazi üzerine kabak ekimi ile yola çıktığımız bu serüvende , ürünlerimizi yurtiçi ve yurtdışına satabilme hedefindeyiz.

Şimdilik 15 dönüm arazide kabak ekimiyle başladık. Ektiğimiz kabağın henüz ürün çıkmadan satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hedefimiz dönümü artırarak ve çeşitli ürünleri ekerek Gençlerin birlikteliğinin sürdürebilir hale gelmesini sağlamak. Bu proje ile gençler arasında hem bir ticari döngü sağlamak hem de farkındalık yaratarak birlikteliğin gücünü göstermeyi hedefliyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.