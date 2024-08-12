Gençlerin yaz tatillerine renkli etkinliklerle anlam katan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin İl Ormanı’nda düzenlediği Gençlik Kampı sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi gençlere yönelik etkinliklerine devam ediyor. Gençlerin yaz tatillerine anlam katacak renkli aktiviteler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 16-22 yaş arası gençleri İl Ormanı Gençlik Kampında buluşturdu. Gençlerin sosyal yaşamına katkı sunan etkinliklerden biri olan ‘Gençlik Kampı’ şehrin tabiat harikası İl Ormanı Tabiat Parkı’nda gerçekleştirildi. 40’tan fazla gencin katıldığı kampta voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvası, sandalye kapmaca ve çuval yarışı oyunlarıyla gençler eğlencelerini ikiye katladı. İl Ormanı’nda bulunan bungalov ve çadırlarda yapılan kampın sabahında ise doğa yürüyüşü yapan gençler, parkın doğa harikası yeşil örtüsünü yakından incelediler. Kamp ateşinin yakıldığı gençlik kampında, ateş başında şarkılar ve türkülerle unutulmaz bir akşam yaşandı. Ünlü spor yorumcusu Savaş Çorlu’nun da katıldığı kampta gençler spor üzerine sohbetler gerçekleştirdi. Gençlere yemek ve çeşitli ikramlarda bulunan Büyükşehir Belediyesi, kampa katılan tüm gençlere teşekkür etti.