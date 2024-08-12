İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kestel Belediyesi’nin daveti üzerine sahne aldığı "Ayyar Hamza" oyunuyla Kestel’de sanatseverlerle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlik, Kestel Aile Parkı’nda gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken şehir tiyatrosu ekibini, farklı şehirlerdeki izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok farklı oyunu sahneleyen ve İnegöl’ü sanat yoluyla tanıtan tiyatro ekibi, bu kez komşu ilçe Kestel’de sahne aldı.

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun eğlenceli ve klasik örneklerinden biri olan "Ayyar Hamza" oyunu, Kestel Aile Parkı’nda sergilendi. Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ayaz’ın da izlediği oyun, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Gösteri sonrası tiyatro ekibine çiçek takdimi yapılırken, Kestel halkı unutulmaz bir sanat akşamı yaşamanın memnuniyetiyle evlerine döndü.