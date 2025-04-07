Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından orta ve lise çağındaki gençleri keşfetmek gayesiyle "Etik Hacker" ve "Oyun Geliştiricisi" kategorilerinde yarışma düzenleniyor. Yarışmacıların bireysel olarak katılacağı Etik Hacker kategorisinde, katılımcılara zafiyet içeren uygulamalar sunulacak. Yarışmacılardan, bu uygulamalardaki güvenlik açıklarını bulmaları istenecektir. Bu kategori, kendi becerilerini geliştirmek isteyen gençler için fırsat sunuyor. Bireysel ya da en fazla 3 kişiden oluşan takım halinde katılımın mümkün olduğu Oyun Geliştiricisi kategorisinde ise katılımcılara belediye temalı oyun geliştirme görevi verilecek Yarışmalar, uygun ortamın Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağı OSM’de düzenlenecek. Yarışmaların sonunda her iki kategoride dereceye giren katılımcılar ödüllendirilecek.

Kaynak: İHA