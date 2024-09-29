Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, yeniden bir öğrenci affı çıkarılması adına yetkililerden destek istedi.

GESKON Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, yaptığı yazılı açıklamada eğitim hayatı yarıda kalan binlerce lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin mağdur olduğuna dair daha öncede de öğrenci affı çağrısında bulunduklarını hatırlatarak, “Bu çağrımıza dönemin hükümeti olumlu yaklaşarak öğrenci affı çıkarmıştı. Aradan geçen bu uzun süreçte, öğrenci affıyla ilgili olarak öğrencilerimizden kuruluşumuza gelen yoğun talep üzerine, yeniden öğrenci affı ile bu gençlere eğitimlerine kaldıkları yerden devam etme imkanı sunulması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.” dedi.

GESKON olarak ülkemizin geleceği olan gençlerin eğitim hayatına önem verdiklerini belirten Uygur, “Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroğlu, 2013 yılında öğrenci affı çıkarılmasına dair talebini mektupla yetkililere iletmiş ve sonrasında bu talep hem Türkiye’de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geniş yankı bularak öğrenci affı çıkmıştı. Aynı şekilde, günümüzde de mağdur öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle yeni bir öğrenci affının çıkarılması ülke çıkarları ve gençlerimizin geleceği açısından son derece önemli ve zaruridir” dedi.