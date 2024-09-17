Dünyanın en önemli deneyim sergilerini Türkiye’ye getiren HUPALUPA Expo, tüm dünyada 6 kıtada, 34 ülke ve 140 şehirde 50 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Body Worlds Animal Inside Out-"Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi"ni İstanbullu bilim meraklılarıyla buluşturuyor.

Doğal yollarla hayatını kaybeden canlıların, Alman Anatomist Gunther von Hagens’in geliştirdiği plastinasyon tekniği ile plastine edildiği sergide, 3,2 ton ağırlığında dişi fil Samba’dan köpek balığına, boz ayıdan gorile, hamile bir keçiden ren geyiğine kadar 100’den fazla gerçek hayvan bedeninin kusursuz iç dünyasını, kaslarını, iskelet sistemini ve damarlarını, sanatsal bir anlayışla görmek mümkün. 18 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında Cevahir AVM’de gerçekleşecek serginin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.