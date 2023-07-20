Sabah saat 08.00 sıralarında plastik ve alüminyum geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, büyük bir endişeye neden oldu. Alüminyum atıkların dumanları ve yoğun kokusu hızla şehre yayıldı. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde gerçekleşen yangında neyse ki, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayı görenler, siyah dumanların çevreyi sararken keskin bir koku yayılmasının etkisiyle korku dolu anlar yaşadıklarını dile getirdiler. Yangının çıkış sebebi henüz net değil ve yetkililer tarafından araştırma başlatıldı.

Bu olayla ilgili olarak görgü tanıkları, bölgede daha önce de benzer yangınların yaşandığını ve bu tür tesislerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi Zabıta ekipleri ve iş güvenliği uzmanları tarafından düzenli olarak denetlenmesi gerektiğini belirttiler.

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, çevre kirliliği ve benzeri risklerin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor. Yetkililer, benzer olayların tekrarlanmaması için tedbirlerin artırılacağına dair güvence verdiler.