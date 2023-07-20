7 Temmuz Cuma günü Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosiklet hırsızlığından sabıkaları bulunan bir çete arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek çatışmaya dönüştü. Çete üyeleri, ellerine aldıkları uzun namlulu tüfek ve tabancalarla sokak ortasında çatıştı. Yaralanan 7 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olayın ardından Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Osmangazi Polis Merkezi'ne teslim etti.

Polis ekipleri, olaya hızla müdahale ederek çeteyi yakalamak için çalışmalara başladı. Çatışmanın failleri olarak belirlenen Umut A. ve Azat T.'nin izleri, emniyet güçleri tarafından Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan bir konteynere saklandıkları bilgisine ulaşıldı.

Emniyet ekipleri, hemen harekete geçerek belirtilen adrese ulaştı ve şüphelileri kaçmaya çalışırken yakaladı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada, bir adet uzun namlulu av tüfeği ve tüfeğe ait 34 adet fişek, ayrıca bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 12 adet fişek ele geçirildi.

Azat T. ve Umut A.'nın daha önce birçok suçtan arandığı ortaya çıktı. Azat T.'nin 24, Umut A.'nın ise 14 farklı suçtan arandığı bilgisi emniyet güçlerini şaşırttı. Ayrıca, şahısların önceki aylarda da Esenyurt'ta birçok motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlendi.