Yeni rezervasyon özelliğiyle günlük araç kiralama yapacak kullanıcılar artık istediği yer ve istediği zamanda aracını garantiliyor. Kullanıcılar, bu yeni hizmet ile ücretsiz olarak rezerve ettikleri aracı, bulundukları noktaya uygun olan en yakın lokasyondan alabiliyor.

GetirAraç’ın yeni rezervasyon hizmeti, kullanıcıların araç kiralama ofislerine gitmeden ya da sayfalarca evrak imzalamadan, önceden belirledikleri yer, gün ve saatte ulaşabilecekleri şekilde araç kiralamalarını sağlıyor. Günlük paketlerde geçerli olan bu hizmet sayesinde kullanıcılar, ücretsiz olarak, bulundukları adrese yürüme mesafesindeki bir konuma aracı getirtebiliyor.

Esnek rezervasyon ve ‘Adrese Teslim’ seçeneği

Yapılan açıklamaya göre, rezervasyon hizmeti kapsamında, kullanıcılar en erken 3 saat, en geç 30 gün sonrasına rezervasyon yapabiliyor. Rezervasyon saatinden 3 saat öncesine kadar araç rezervasyonunu ücretsiz iptal edebilen kullanıcılar, farklı gün ve saatler için birden çok rezervasyon da yapabiliyor. Hizmet kapsamında ‘Adrese Teslim’ seçeneğini de tercih edebilen kullanıcılar ek ücret ödeyerek aracı bulundukları en yakın noktaya getirterek kiralamalarını başlatabiliyor, hizmet bölgesi içinde de diledikleri yerde bitirebiliyorlar.

Yeni hizmetleriyle ilgili bilgi veren GetirAraç CEO’su Emre Ayyıldız, “GetirAraç olarak, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak çözüm ve hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz. Araç kiralama sürecini mümkün olduğunca sorunsuz, pratik ve hızlı hale getiriyoruz. Yakın zaman önce GetirAraç’a 12 aya varan taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı ekledik. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit seçeneğini de kullanıcılarımıza sunuyoruz. Şimdi de rezervasyon hizmetimiz sayesinde kullanıcılarımızın planlı yolculuklarını gönül rahatlığıyla gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Rezervasyon hizmetimizle kullanıcılarımıza her an yürüme mesafesinde araç garantisi veriyor, uygulama üzerinden kolaylıkla araç rezerve edebilme imkanı sunarak planlı ve uzun süreli kullanımlarda büyük kolaylık sağlıyoruz. Kullanıcılarımız rezerve ettikleri aracı bulundukları konuma en yakın lokasyona getirtebiliyor” dedi.