Giresun'un Espiye ilçesindeki Güzelyurt İlkokulu Müdür Yardımcılığı görevinden emekliye ayrılan Mustafa Çelik'i öğrencileri ve meslektaşları çiçeklerle uğurladı.ANKARA (İGFA) - Giresun'da Güzelyurt İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, 43 yıl 5 ay 14 gün süren öğretmenlik ve idarecilik kariyerini emeklilikle noktaladı.

Öğrencilerin okulda çiçeklerle karşıladığı Çelik, duygu dolu anlar yaşadı. Söz konusu anlara ilişkin haber Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer aldı.

Okulun Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, görevinin artık sona erdiğini belirterek, "Ama sizler görevlerinize devam ediyorsunuz. Sizler bayraksınız, birer meşalesiniz, geleceksiniz. Bu vatan sizlerden çok şey bekliyor. En güzel günler sizlerin olsun, temennim hep başarılı olmanızdır." dedi.

Okul Müdürü Uğur Sağlam ise Çelik'e plaket takdim etti.

Çelik, öğrenci ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde okuldan ayrıldı.