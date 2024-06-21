Kurban Bayramı tatilinde Kastro Plajı’nı tercih eden vatandaşlar, plaj içerisinde su ve duş başta olmak üzere hizmet yetersizliğine sitem etti.

Kurban Bayramı tatilini kalabalıktan uzak ve sakin bir yerde geçirmek isteyen tatilciler, Tekirdağ Saray ilçesine bağlı ve Çamlıköy sınırları içerisinde bulunan Kastro Plajı’nı tercih etti. Bayram tatili boyunca araç başına 500 TL giriş ücreti bulunan plajda, su ve duş sıkıntısı bulunması vatandaşları sitem ettirdi.

“Paramızla kepaze olduk”

Kurban Bayramı tatilinde Kastro Plajı’nı tercih eden vatandaşlar, “Bayram tatilinde plaja girmemiz için 500 TL ödedik. Plaj içerisinde hiçbir çevre düzenlemesi yapılmamış durumda. Duş alabileceğimiz yerler az sayıda var ve su çok az akıyor. Bu yüzden duş almak için sıra oluşuyor. Lavabolar pis ve kum dolu, tuvaletler çalışmıyor. Yolar bakımsız ve toz içerisinde. 500 TL gibi ciddi bir giriş ücreti alınıyor ama hizmet zayıf. Paramızla kepaze olduk” ifadelerini kullandı.