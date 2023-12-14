Bununla birlikte, gözden kaçması kolay birçok yararlı şey var. İşte Tanrı Savaşları’nın güzel mitolojik dünyasına atlamanıza yardımcı olmak için başlamadan önce bilmeyi dilediğim birkaç şey.

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Herkese rahip olarak biraz zaman tanıyın

Üç temel iş arasında, Rahip tartışmasız evrensel olarak en yararlı olanıdır, tek bir nedenden ötürü: Proficiency +. Bu pahalı pasif beceri, donanımlı karakterin İş Puanı (JP) kazancını 1. seviyede% 10, 2. seviyede% 25 ve 3. seviyede% 50 artıracaktır. JP, hem işlerinizi yükseltmek hem de yeni becerilerin kilidini açmak için çok önemlidir. Destekleyen herhangi bir şeyin çok yardımcı olacağını söylememize gerek yok.

Maksimum 1500 JP değerinde olan Proficiency + maliyetlidir, ancak bunu her karakter için mümkün olan en kısa sürede elde etmek için zaman ayırmaya değer. Priest’i asıl işleri yapın ve asıl işleri alt işlerinde ne olursa olsun, oraya çok geçmeden varacaksınız. Ve endişelenmeyin – bir ön cephe karakteri için bile, Priest’e bir süre bakmanın tribünleri üzerinde çok fazla etkisi yoktur ve yine de yakın dövüş Sub işi ve bir yakın dövüş odaklı ekipman seti.

MP harcamaktan korkmayın

God Wars, savaşa hiçbir şey olmadan başladığınız ve ardından her dönüşte birkaç puan geri yüklediğiniz, biraz sıra dışı bir MP sistemine sahiptir. Bu sizi yazım konusunda cimri olmaya teşvik edebilir – ve bu patron dövüşleri sırasında iyi bir fikir olabilir – ancak düzenli dövüşlerde ve yan görevlerde MP’nizi harcamak, üzerinde oturmaktan çok daha iyidir.

Bunun nedeni, bir yeteneği kullanarak ne kadar kazandığınız MP, maliyetine bağlı olduğundan, ne kadar çok harcarsanız o kadar çok kazanırsınız. God Wars ayrıca MP yönetimine yardımcı olabilecek geniş bir araç yelpazesine sahiptir, bu nedenle her dönüşte yüksek MP büyülerini sürdürülebilir bir şekilde kullanmak oldukça mümkündür. Büyük bir iyileştirme veya canlanma yeteneğine ihtiyaç duyduğunuzda tam kuru koşmadığınızdan emin olmak istersiniz, bunun dışında çıldırın.

Çok sayıda eşya satın alın

Ne kadar dikkatli olursanız olun, milletvekili veya bununla başa çıkma yetenekleri olmadan umutsuz bir duruma zorlandığınız zamanlar olacaktır .. Neyse ki, Tanrı Savaşlarındaki onarıcı öğeler çok etkili ve nispeten ucuzdur, bu yüzden stok yaptığınızdan emin olun. HP restoratiflerinin çoğu yüzdeye dayalıdır, bu nedenle grubunuz yükseldikçe “sürelerinin dolması” konusunda endişelenmenize gerek kalmaz ve pek çok destek öğesi – tüm durum tedavileri dahil – geniş bir etki alanına sahiptir.

Life Stones ve Revival Stones özellikle yatırım yapmaya değer – sırasıyla yüzde 50 veya yüzde 100 HP ile bir KO’d karakterini hayata döndürecekler. Diriliş, yeteneklere gerçekten güvenemeyeceğiniz bir şeydir, çünkü yalnızca birkaç işte bu tür büyüler vardır ve bunlar çok MP yoğun ve menzil olarak sınırlı olma eğilimindedir. Öte yandan Life ve Revival Stones ucuzdur, uzaktan kullanılabilir ve bu MP’yi daha fazla saldırı, iyileştirme, güçlendirme ve debuff için kurtarmanıza izin verir.

Alan saldırılarıyla dost ateşi yoktur…

Tanrı Savaşları ile diğer birçok SRPG arasındaki farklardan biri, etki alanı büyüleriyle müttefiklerinize zarar veremeyeceğiniz (veya düşmanlarınızı iyileştiremeyeceğiniz) olmasıdır. Normalde bir saldırı tarafından hedef alınamayacak büyük bir patlamanın yarıçapında bulunan herhangi biri, sona erdiğinde atlanacaktır.

Bunu akılda tutmaya değer, çünkü Tanrı Savaşları’nda çok sayıda çok büyük saldırı var. Büyük hitleri düşürmeden önce karakterleri gereksiz yere ‘güvenli’ bölgelere taşıyarak birçok dönüşü kolayca boşa harcayabilirsiniz.

… Ama büyük büyülere dikkat edin

Aynı zamanda, AOE yazım denetimi konusunda büyük bir nedenden ötürü kayıtsız kalmak istemezsiniz: Magic Reflect. Özellikle oyunun ilerleyen bölümlerinde pek çok düşman büyü hasarını kısmen veya tamamen yansıtabilir ve bu kadar çok düşmanı tek bir büyük saldırı ile işaretlerseniz, kendi büyü yazıcınızı kolayca tek atış yapabilirsiniz.

Bu, onları hiç kullanmadığınız anlamına gelmez; ne de olsa, bir grup eklemeyi hızlı bir şekilde temizleyebilen veya bir patrona büyük zarar verebilen son derece güçlü saldırılardır. Dikkatli olun ve dikkat etmeniz gereken yansıtıcı güçlendirmeler olup olmadığını görmek için önce etki alanındaki düşmanların durumunu kontrol ettiğinizden emin olun.

(AOE fiziksel saldırıları genellikle daha güvenlidir. Bazı düşmanlar fiziksel hasarı yansıtır, ancak yüzde 30’luk bir sınır gibi göründüğü için sonuç olarak kendinizi öldürme olasılığınız çok daha düşüktür.)

Durum efektleri ve debuff’lar güçlüdür

Aynı durum efektlerini kendi yararınıza kullanmaktan korkmayın! Tanrı Savaşları’ndaki çeşitli görevler, çok çeşitli güçlendirmelere, zayıflatıcılara ve rahatsızlığa erişebilir ve bunlar bir savaşın gidişatını değiştirebilir. Ham istatistik artışlarının faydaları açıktır, ancak tek bir fiziksel saldırı için sihir yansıtması ve garantili sıyrılma gibi daha durumsal şeyler, karakterlerin normalde yapacaklarından çok daha uzun süre hayatta kalmalarına da yardımcı olabilir.

Aynı şekilde, düşmanlar üzerinde bazı olumsuz etkiler bırakmak da asla kötü bir fikir değildir. Neredeyse tüm düşmanların istatistikleri zayıflatılabilir – özellikle azaltılmış AIM ve EVA bir dünya fark yaratabilir – ve hatta patronlar en azından birkaç farklı statü rahatsızlığına karşı savunmasız olma eğilimindedir. Zorlu patronlara karşı, Stop (düşmanı hareket edemez hale getirir) ve Felçle (düşmanı tamamen sersemletir) özellikle kullanışlıdır ve beklediğinizden çok daha sık yere inerler.

Nushi’nin Divine Koto’sunda uyumayın

Karşılaştığınız ilk Gizli Beceri, Ookuninushi’nin Divine Koto’su, Gizli Beceri göstergesinin iki şarjı için, partinizdeki tüm durum rahatsızlıklarını temizleyen ve onları geçici olarak yenilmez kılan bir hareket. Daha büyük, daha gösterişli, daha fazla Gizli Beceri — güçlü saldırılar, harita çapında iyileştirmeler ve benzerlerini — çabucak öğreneceksiniz, ancak Nushi’nin göksel koto’sunu unutmayın; muhtemelen oyundaki en kullanışlı Gizli Beceri’dir.

Tanrı Savaşlarının sonlarına doğru, düşmanlar sizi rahatsızlıklarla doldurmaya bayılırlar ve şanssız bir dönüş, felçli, taşlaşmış, kafası karışmış savaşçılardan oluşan ekibinizi çekerken çaresizce izlediğinizi görebilir. Bundan tamamen Divine Koto ile kurtulabilirsiniz.

Maksimum seviyede, Divine Koto’nun rahatsızlıktan koruma etkisi altı tur sürer, bu da maliyeti olan iki Gizli Beceri göstergesini geri yüklemek için fazlasıyla yeterli bir süredir (ve sonra biraz). Bunu mümkün olduğunca yüksek tutmak sizi büyük miktarda hayal kırıklığından kurtaracaktır.

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