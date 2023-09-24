Gölcük Belediyespor bünyesindeki tekvando branşında bulunan 370 sporcu, düzenlenen törenle kuşak atladı.

Gölcük Belediyesi, geleceğin yıldız sporcu adaylarını bünyesinde yetiştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Gölcük Belediyespor bünyesinde bulunan 370 tekvando sporcusu, kuşak sınavını başarıyla tamamlayarak bir üst kemere geçiş yaptı. 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen törende sporcular tarafından yapılan gösteriler, salonu dolduran ailelerinden yoğun alkış aldı. Törene katılan Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Kaba, gösterilerin ardından kuşak atlayan sporculara yeni kemerlerini takdim etti.

Sporcuları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyespor bünyesindeki 370 sporcumuzun bir üst kuşaklara geçtiler. Vücut gelişimi yanında, gençlerimizin özgüvenlerini de arttıran spora çocuklarını yönlendiren aileleri ve kuşak sınavında başarı sağlayan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Zabit Pustu Hocamıza kuşak törenine de yansıyan disiplinli eğitimleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.