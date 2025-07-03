Google Fotoğraflar, kullanıcıların galerilerinde gezinmesini ve fotoğraf bilgilerine erişmesini kolaylaştıran büyük bir güncelleme ile yenilendi. Şirket, fotoğraf görüntüleme ekranının "daha basit, daha modern ve daha sezgisel bir kullanıcı arayüzü" ile güncellendiğini ve yeni bir ışık modu eklendiğini duyurdu. Yeni tasarımda her fotoğrafın tarihi, saati ve çekildiği yer gibi bilgiler artık doğrudan görüntünün üst kısmında gösteriliyor. Bu bilgilerin altında ise Canlı Fotoğraf'ı oynatma, paylaşma veya depolamayı yönetme gibi hızlı eylemler için hap şeklinde "rozetler" yer alıyor. Daha önce alt görev çubuğunda bulunan Google Lens seçeneği, artık sağ üstteki üç noktalı menünün altına taşındı. Lens'in eski yerini ise fotoğrafları albümlere veya kilitli klasöre eklemek için kullanılan yeni bir "Ekle" menüsü aldı.

Kaynak: Ensonhaber