Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Karatekin Mahallesi'nde, havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarda dev yılanlar görülmeye başlandı. Bu endişe verici duruma rağmen bir çiftçi, korkusuz bir müdahaleyle olağanüstü bir başarıya imza attı. Kadir Bay adlı cesur çiftçi, tarlasına dadanan zehirli engerek yılanını eliyle yakalayarak herkesi şaşırttı.

Yılanı yakalarken dikkatli bir şekilde hareket eden çiftçi Bay, yılanın zarar görmesini engellemek için özen gösterdi. Olağanüstü cesaretiyle göz kamaştıran çiftçi, yakaladığı dev yılanı plastik bir pet şişeye koydu. Bu sıradışı olay, çevredeki insanları büyük bir şok etkisiyle karşıladı.

Cesur çiftçi Bay, zehirli dev yılanı doğal yaşam alanına zarar vermeden geri salmak için ormanda uygun bir noktaya gitti. Yılanı pet şişeden özenle çıkartan Bay, doğaya bıraktığı an ise herkes büyük bir rahatlama yaşadı. Böylelikle hem insanların güvenliği sağlanmış hem de doğal denge korunmuş oldu.

Bu olayın yanı sıra, Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde de benzer bir durum yaşandı. Bir evin çatısına giren yılan, vatandaşları paniğe sevk etti. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hızla olay yerine intikal etti.

Yaklaşık bir saat süren titiz bir çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, yılanı güvenli bir şekilde yakaladı. İnsanların ve yılanın güvenliğini düşünen ekipler, doğal yaşam alanına zarar vermeden yılanı tekrar ormana bıraktı. Bu örnek davranış, çevredeki insanlar arasında büyük takdir topladı.