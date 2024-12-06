

Sosyal medya üzerinden takip ettiği İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı evine kahve içmeye davet eden görme engelli Resmiye Adıyaman'ın hayali gerçek oldu.

Telefonla arayarak müsaitlik durumunu öğrenen Başkan Taban, dün akşam saatlerinde eşi Birnur Taban'la birlikte Hamidiye mahallesinde ikamet eden Adıyaman ailesinin kapısını çaldı.



Görme engelli Resmiye Adıyaman'ın davetinden dolayı hem gurur duyduğunu hem de duygulandığını söyleyen Başkan Taban, " İnegöl için yoğun bir tempoda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gönül ister ki bütün davetlere katılabilmek. Ben Resmiye Adıyaman kardeşimizin davetini kıramadım. Kendisine teşekkür ediyorum. Ailece bizlere evlerini açtılar. Güzel misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Aile fertleri ile Başkan Alper Taban ve eşi Birnur Taban'ı evlerinde görmekten çok mutlu olduğunu söyleyen görme engelli Resmiye Adıyaman ise, " Şu an mutluluğumu tarif etmekle çok zorlanıyorum. Başkanımızı ve eşini yakından tanımak ve onlarla sohbet etmek inanılmaz bir duygu. Başkanımız çok kibar ve gerçekten çok mütevazı bir kişi. Onun başarılı olması bizim en büyük arzumuz. Gerek Başkanımıza gerekse de eşi Birnur Hanıma sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Bir süre aile fertleri ile sohbet eden Başkan Taban ve eşi Birnur Taban daha sonra bir hatıra fotoğrafı çektirerek evden ayrıldı.