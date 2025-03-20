İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı.

Gözaltında olan İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için."

Videolu mesajda, İmamoğlu, "Bir daha bu ülkede hiçbir siyasi otorite milletin iradesinin üzerine kayyumlarla çökmesin diye yola çıktık. Güçlü bir adalet sistemi kurmak için yola çıktık. Bundan hiçbir kuşkunuz olmasın" ifadelerine ver verdi.